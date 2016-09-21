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مصر للطيران: تسيير 14 رحلة جوية لنقل 6400 حاج من السعودية

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مصر للطيران: تسيير 14 رحلة جوية لنقل 6400 حاج من السعودية مصر للطيران: تسيير 14 رحلة جوية لنقل 6400 حاج من السعودية

للطيران

تواصل شركة مصر للطيران تسيير رحلاتها لنقل حجاج بيت الله حيث سيتم على مدار اليوم الأربعاء، 26 رحلة جوية إلى جدة والمدينة المنورة لنقل حوالى 6400 حاج، وذلك بواقع 14 رحلة جوية من مطار جدة من بينهم 7 رحلات إلى القاهرة، و6 رحلات إلى مطار برج العرب بالإسكندرية ورحلة إلى مطار شرم الشيخ ومن بين هذه الرحلات تنظيم رحلة خاصة لعودة حجاج دولة مالى وفلسطين.

كما تسير 12 رحلة من مطار المدينة المنورة إلى مطار القاهرة لنقل حجاج محافظات قرعة بنى سويف، المنيا، الغربية والإسكندرية وحجاج الجمعيات الأهلية التابعين لوزارة التضامن الاجتماعى من محافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح، وكذلك نقل حجاج ترانزيت من لندن، أثينا، تونس، أبوجا، كانو، ميلانو وبومباى ودبى وامستردام وبانجكوك وحجاج شركات السياحة والأفراد.

يشار إلى أن شركة مصر للطيران سيرت أمس الثلاثاء، 25 جوية نقلت على متنها 6300 حاج من حجاج قرعة المنوفية والقاهرة والجيزة والمنيا والقليوبية والغربية وبنى سويف وحجاج تضامن القليوبية وترانزيت من دولة مالى وبانجكوك ولندن ونيويورك وكازبلانكا.

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