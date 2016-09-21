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السيسى يشيد بموقف رومانيا الثابت بدعم التحولات الديمقراطية فى مصر

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السيسى يشيد بموقف رومانيا الثابت بدعم التحولات الديمقراطية فى مصر السيسى يشيد بموقف رومانيا الثابت بدعم التحولات الديمقراطية فى مصر

الرئيس ورئيس وزراء رومانيا

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس وزراء رومانيا “داسيان سيولوس” على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن تقديره لموقف رومانيا الثابت بدعم التحولات الديمقراطية في سواء في الإطار الثنائي أو داخل الاتحاد الأوروبي.

وأشار الرئيس إلى اهتمام مصر بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع رومانيا، أخذاً فى الاعتبار ما يتوفر لدي البلدين من امكانات كبيرة، مؤكداً على أهمية الإعداد الجيد لاجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة التى ستعقد بين البلدين في أبريل 2017.

وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس وزراء رومانيا أكد من جانبه على متانة العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى تطلع بلاده لتعزيز التعاون الثنائي مع مصر على جميع الأصعدة.

كما أشار إلى الاهتمام الذي توليه الشركات الرومانية للعمل فى مصر والاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة.

كما ثمن “داسيان سيولوس” الدور المحوري الذي تقوم به مصر بالشرق الأوسط، فضلاً عن جهودها في إطار مكافحة الإرهاب والتطرف، مشيراً إلى حرص بلاده على التشاور والتنسيق مع مصر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتشرك.

وذكر السفير علاء يوسف أنه تم خلال اللقاء مناقشة سُبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات، لا سيما مجال الزراعة الذى تتميز به رومانيا، فضلاً عن التشاور حول عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية التى يهتم بها البلدان.

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