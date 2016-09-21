على هامش اجتماعات الأمم المتحدة .. السيسي يدلي بحديث لشبكة CNN

أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء أمس الثلاثاء، بحديث لشبكة سى إن إن الإخبارية الأمريكية، وذلك على هامش مشاركته فى أعمال الدورة ال٧١ للجمعية العامة للأمم المتحدة.

تناول الحديث تطورات الأوضاع على الساحة الداخلية فى مصر وتطور العلاقات المصرية الأمريكية وموقف مصر إزاء عدد من القضايا الاقليمية والدولية.

كما تناول السيسي خلال اللقاء آخر تطورات الأوضاع في مصر والجهود التي تقوم بها الدولة والحكومة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وعرض السيسي رؤيته لعدد من القضايا والموضوعات الدولية، على رأسها الأزمة في سوريا وليبيا وجهود مصر لمكافحة الإرهاب.