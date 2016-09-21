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على هامش اجتماعات الأمم المتحدة .. السيسي يدلي بحديث لشبكة CNN

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السيسي خلال حواره مع cnn

خلال حواره مع cnn

أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء أمس الثلاثاء، بحديث لشبكة سى إن إن الأمريكية، وذلك على هامش مشاركته فى أعمال الدورة ال٧١ للجمعية العامة للأمم المتحدة.

تناول الحديث تطورات الأوضاع على الساحة الداخلية فى وتطور العلاقات المصرية الأمريكية وموقف مصر إزاء عدد من القضايا الاقليمية والدولية.

كما تناول السيسي خلال اللقاء آخر تطورات الأوضاع في مصر والجهود التي تقوم بها الدولة والحكومة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وعرض السيسي رؤيته لعدد من القضايا والموضوعات الدولية، على رأسها الأزمة في سوريا وليبيا وجهود مصر لمكافحة الإرهاب.

 4bdf45e3837abbd172c1fc9d1fbddc98 السيسي خلال حواره مع cnn

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