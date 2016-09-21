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في مشهد مثير.. الشرطة الألمانية تعتقل حارس مرمى دخل مرماه 43 هدفًا

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في مشهد مثير.. الشرطة الألمانية تعتقل حارس مرمى دخل مرماه 43 هدفًا في مشهد مثير.. الشرطة الألمانية تعتقل حارس مرمى دخل مرماه 43 هدفًا

حارس المرمى

في مشهد غريب من نوعه ومثير للجدل بألمانيا سحق نادي “إبيرهوسن” نظيره “فونديرورت” بـ43 هدفا مقابل لا شيء، مما أدى إلى إلقاء الشرطة الألمانية القبض على حارس الفريق الخاسر.

ووفقًا لموقع “يوروسبورت” الذي أورد الخبر فإن مدرب نادي “فونديرورت” قال: “لا نعلم حتى الساعة ما حدث فعلًا، أولا سمح بدخول 43 هدفًا بطريقة غريبة جدًا ولاحقًا تأتي الشرطة لأخذه والآن لا نستطيع الوصول إليه أبدًا، نأمل أن يستأنف التدريبات مع الفريق”.

وتلقى النادي قرابة 500 رسالة دعم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد الخسارة المهينة والمذلة التي سمح حارس الفريق بحدوثها.

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