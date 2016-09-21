أبو الغيط يناقش مع «لافروف» تطوير الحوار «العربي- الروسي»

التقى أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنعقد حاليا في نيويورك، مع ” سيرجي لافروف” وزير خارجية روسيا.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم أمين عام جامعة الدول العربية ، اليوم الأربعاء، بأن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بين الجانبين حول مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية، بخاصة فيما يتعلق بكل من القضية الفلسطينية والأزمة في سوريا، إضافة إلى تناول كيفية العمل على تطوير الحوار “العربي ـ الروسي” في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار المتحدث إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على أهمية إعطاء قوة دفع مناسبة للاجتماع الوزاري للحوار العربي/ الروسي والذي من المنتظر أن تستضيفه الإمارات العربية المتحدة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام المقبل، مع النظر في كيفية الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين من خلال عمل مجلس الأعمال العربي الروسي، وأيضا السعي لتحقيق المزيد من التعاون المشترك في المجال الثقافي.