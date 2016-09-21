أخبار عاجلة

عاجل.. الأرصاد تؤكد سقوط أمطار غزيرة ورعدية وسيول وعواصف ترابية ورملية على المناطق التالية غداً وإحدى المحافظات ترفع درجة الاستعداد القصوى -
مصدر أمني يكشف مفاجأة عن تحليل الحمض النووي للانتحاري الذي قام بتفجير الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
أحمد الراجحي : منجم السكري للذهب دعم الخزانة العامة للدولة بحوالي 161 مليون دولار -
ثلاثة انفجارات بالقرب من حافلة فريق بروسيا دورتموند لكرة القدم -
رئيس الوزراء اليوناني يقدم التعازى للسيسي هاتفيًا في ضحايا الكنيستين -
شكري لرئيس المحكمة الإفريقية: ندعم الرؤى الإفريقية بعيدًا عن التدخلات الخارجية -
فيديو| جمعة عن صفحة «تحت الأرض»: «فُجر.. ابعدوا عنها» -
عاجل “بالأسماء”.. انفجار عبوة ناسفة منذ قليل في عدد من الأطفال وحولت أجسادهم إلى أشلاء والداخلية تكشف التفاصيل -
ستاد مصر: انفجار قنبلة قرب حافلة فريق بروسيا دورتموند قبل مباراته أمام موناكو بدورى أبطال أوروبا -
ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع الاتحاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

أبو الغيط يناقش مع «لافروف» تطوير الحوار «العربي- الروسي»

Google+ Print
أبو الغيط يناقش مع «لافروف» تطوير الحوار «العربي- الروسي» أبو الغيط يناقش مع «لافروف» تطوير الحوار «العربي- الروسي»

السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

التقى أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنعقد حاليا في نيويورك، مع ” سيرجي لافروف” وزير خارجية روسيا.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم أمين عام جامعة الدول العربية ، اليوم الأربعاء، بأن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بين الجانبين حول مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية، بخاصة فيما يتعلق بكل من القضية الفلسطينية والأزمة في سوريا، إضافة إلى تناول كيفية العمل على تطوير الحوار “العربي ـ الروسي” في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار المتحدث إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على أهمية إعطاء قوة دفع مناسبة للاجتماع الوزاري للحوار العربي/ الروسي والذي من المنتظر أن تستضيفه الإمارات العربية المتحدة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام المقبل، مع النظر في كيفية الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين من خلال عمل مجلس الأعمال العربي الروسي، وأيضا السعي لتحقيق المزيد من التعاون المشترك في المجال الثقافي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا