رئيس الجابون يسعى لإجراء محادثات مع المعارضة

قال متحدث حكومي، إن رئيس الجابون علي بونجو، يريد إجراء محادثات مع زعيم المعارضة جين بينج لإحباط أي أعمال عنف محتملة عندما تصدر المحكمة الدستورية حكمًا حاسمًا بشأن انتخابات 27 أغسطس المتنازع على نتيجتها.

وتصدر المحكمة حكمها يوم الجمعة، بناء على طلب بينج إعادة فرز الأصوات في إقليم أوت أوجو، وهو معقل لأنصار بونجو، وحصل الرئيس على 95 بالمئة من الأصوات هناك الأمر الذي ساعده على الفوز في الانتخابات بفارق أقل من ستة آلاف صوت.

وقال المتحدث آلان كلود نزي إن بونجو يعتزم الاجتماع مع المرشحين الآخرين من أجل تجنب الكراهية والهمجية والعنف كي لا يفقد مواطنون آخرون أرواحهم.

ويتهم بينج الرئيس بسرقة الانتخابات، وأدى الخلاف إلى أعمال شغب أسفرت عن مقتل ستة أشخاص.