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الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة تصل 38

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الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة تصل 38 الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة تصل 38

الأرصاد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، ارتفاع آخر فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

 

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا والشوائب العالقة نهارا على معظم الأنحاء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، مما يؤدى إلى ارتباك الملاحة البحرية هناك.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 24 38

الإسكندرية 25 33

مطروح 24 32

بورسعيد 27 34

دمياط 25 34

بلطيم 24 34

الإسماعيلية 25 38

السويس 25 39

العريش 21 36

نخل 17 36

طابا 16 37

الطور 26 35

مرسى علم 27 37

الغردقة 25 39

شرم الشيخ 28 38

رفح 20 35

كاترين 18 29

سيوة 24 38

المنيا 25 40

الفيوم 25 39

رأس سدر 23 36

أبوسمبل 25 41

وسط الدلتا 24 38

أسيوط 23 39

سوهاج 25 40

الأقصر 26 41

أسوان 27 42

شلاتين 26 38

حلايب 27 36

الوادى الجديد 21 41

قنا 24 41

نويبع 28 36

السلوم 21 34.

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