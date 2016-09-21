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عبدالله بن زايد يلتقي رئيس وزراء العراق

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عبدالله بن زايد يلتقي رئيس وزراء العراق عبدالله بن زايد يلتقي رئيس وزراء العراق

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أمس في نيويورك معالي الدكتور حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي.

وبحث اللقاء ـ الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ 71 للجمعية العامة ـ سبل تطوير العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين في المجالات المختلفة بما فيه مصلحة الشعبين.

كما تناول الجانبان مواقفهما السياسية تجاه أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية . 

واستمع سموه من رئيس الوزراء العراقي إلى جانب من الجهود التي تبذلها حكومته لمواجهة التحديات الراهنة التي تمر بها العراق .

وأعرب رئيس الوزراء العراقي عن شكر وتقدير بلاده للمساهمات التي تواصل تقديمها دولة الإمارات للشعب العراقي لتحسين وضعه الإنساني والاقتصادي والمؤسسي وأيضا في مجال مكافحة الإرهاب.

من جانبه أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان استمرار دولة الإمارات في تقديم المساعدة للعراق حكومة وشعبا لمساعدته على تحقيق الأمن والاستقرار في ربوعه.

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