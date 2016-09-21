اليوم.. الزمالك يطير إلى المغرب استعدادًا لمواجهة الوداد البيضاوي

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من القاهرة، صباح اليوم الأربعاء، حيث يتم بدء تجمع اللاعبين بمطار القاهرة الدولي في تمام الثامنة صباحًا بتوقيت القاهرة استعدادًا للسفر إلى الدار البيضاء بالمغرب.

ومن المقرر أن تصل البعثة إلى مطار دار البيضاء في تمام الثانية ظهرًا بتوقيت المغرب، وبعدها تغادر البعثة إلى مدينة الرباط لإقامة معسكر مغلق استعدادًا للوداد البيضاوي.

ويخوض الفريق مران خفيف في اليوم الأول على ملعب الفتح الرباطي في تمام الثامنة مساءً، وفي تمام العاشرة مساءً يخضع الفريق لتدريبات استشفائية بالساونة بمقر فندق الإقامة.

وفي اليوم التالي يوم الخميس، يخوض الفريق المران على ملعب الفتح الرباطي أيضًا في تمام الثامنة مساءً، فيما يختتم الفريق تدريباته الجمعة على الملعب الرئيسي لاستاد مولاي عبد الله والذي سيحتضن لقاء الزمالك والوداد في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك قد فاز على الوداد في لقاء ذهاب نصف النهائي بنتيجة ثقيلة برباعية نظيفة وينتظر لقاء الإياب بالمغرب يوم السبت.