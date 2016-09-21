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السيسي يثمن تسليم فرنسا حاملة الطائرات الثانية «ميسترال» لمصر

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السيسي يثمن تسليم فرنسا حاملة الطائرات الثانية «ميسترال» لمصر السيسي يثمن تسليم فرنسا حاملة الطائرات الثانية «ميسترال» لمصر

الرئيس عبد الفتاح خلال لقاءه مع الرئيس الفرنسي هولاند – أرشيفية

التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الرئيس الفرنسي “فرانسوا هولاند”، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

قال السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية – وفقًا للبيان الصادر اليوم الأربعاء – إن الرئيس السيسي أشاد – خلال اللقاء – بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور مستمر في كافة المجالات، مثمنًا قيام فرنسا بتسليم حاملة الطائرات الثانية من طراز ميسترال.

وأضاف أن أكد السيسي أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حول سُبل التوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة.

كما أضاف أن الرئيس الفرنسي، أشاد بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وفرنسا، مشيدًا بالتعاون الوثيق القائم بين البلدين خلال الفترة الماضية بما يؤكد على أن مصر تُعد أحد أهم شركاء فرنسا بالشرق الأوسط.

وأعرب “هولاند” – خلال اللقاء – عن حرص بلاده على التشاور المستمر مع مصر حول عدد من القضايا الإقليمية، ولاسيما الأزمتين الليبية والسورية، فضلًا عن سُبل إحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وذكر السفير علاء يوسف، أنه تم – خلال اللقاء – التباحث حول عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، ومن ضمنها متابعة التحقيقات الجارية حول سقوط الطائرة المصرية القادمة من باريس والتعاون القائم بين البلدين في هذا الشأن.

كما تم – خلال اللقاء – استعراض آخر تطورات الأوضاع في الدول التي تشهد أزمات بالمنطقة، ولاسيما الوضع في ليبيا، حيث اتفقت رؤي الجانبين حول أهمية تعزيز الجهود الدولية من أجل التوصل لحلول سياسية لهذه الأزمات بما يضمن الحفاظ على وحدة وسيادة تلك الدول وسلامتها الإقليمية.

 

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