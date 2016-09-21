سعر الذهب اليوم في مصر، حيث استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 21-9-2016 بعد أن ارتفعت بمقدار 3 جنيهات مرة أخرى في بداية تعاملات اليوم، ويبدو أن سعر المعدن النفيس سيستمر عند هذا المعدل وسيحوم حوله لفترة طويلة.

وعلق عضو مجلس إدارة شعبة المعادن النفيسة، أن سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء يتأثر بالسوق الموازية التي تعمل على تداول العملات، حيث أنها تعتبر الملجأ الوحيد للعاملين بقطاع الذهب لتوفير الدولارات اللازمة لاستيراد المواد الخام، ومازال تداول الذهب في تذبذب مستمر وسنتابع ما ستسفر عنه الأيام القليلة من تغيرات في سعر المعدن النفيس.

وأعرب البعض عن قلقه من التدهور الذي يحدث في أسواق المعدن النفيس نتيجة ارتفاع أسعار المعدن النفيس المستمر،مما أدى إلى تنازل المواطنين عن الشبكة حتى إشعار آخر، وقال سكرتير شعبة الذهب، أن ارتفاع سعر الذهب جعل الأسواق في حالة انهيار تام، مع قلة السيولة المالية للمواطنين، وامتناع الكثيرين عن شراء الشبكة هذه الأيام، وخسائر فادحة للتجار.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 21/9/2016

استقرت أسعار الذهب في مصر في سوق الذهب ومحلات الصاغة، وقال تجار الذهب أن الارتفاع في تداول الذهب، أدى إلى وجود حالة من الركود في أسعار المعدن النفيس في مصر نتيجة ضعف السيولة المادية مع الارتفاعات المتكررة في الأسعار، حيث يعتبر الذهب مثل تداول النفط.

سعر الذهب عيار 18: 398.55 جنيه.

سعر الذهب عيار 21: 465 جنيه.

سعر الذهب عيار 24: 531.40 جنيه.

سعر الجنيه الذهب: 3720 جنيه.

سعر أوقية الذهب: 1314 دولار.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads