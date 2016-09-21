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سعر الدولار اليوم الأربعاء 21/9/2016 في السوق السوداء

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سعر الدولار اليوم الأربعاء 21/9/2016 في السوق السوداء سعر الدولار اليوم الأربعاء 21/9/2016 في السوق السوداء

اليوم، حيث ما زالت العملة الخضراء في السوق السوداء، تصعد على سلم الارتفاع التدريجي الذي بدأ بعد نهاية أجازة العيد، حيث بدأ المخزون الدولاري في الظهور مرة أخرى بعد أكثر من أسبوع من الامتناع عن البيع والشراء في ، بعد استقرار الأسعار الأسبوع الماضي على وتيرة واحدة، مع استمرار غلق شركات الصرافة، وتعامل المفتوح منها بسعر البنك الرسمي.

من جانب آخر قال المدير التنفيذي لأحد الشركات أن البنك المركزي وضح حلولا مؤقتة غير مفيدة على المدى الطويل لحل أزمة الدولار، وأن إدارة المشكلة صعبة للغاية، خاصة أن سوق تداول العملة يعاني من أزمة سيولة دولارية كبيرة، على عكس سوق تداول الفوركس في البورصة الدولية.

ويعتبر العمل على رفع حالة الاقتصاد المصري هو السبيل الوحيد لحل أزمة العملة الخضراء، وهئا الأمر يتطلب التعاون بين والبنك المركزي والبنوك المصرية من أجل توفي سيولة دولارية لبنا مصري قوي ومشاريع عملاقة، وتنشيط السياحة وتوفير فرص عمل للشباب تزيد من الدخل القومي لمصر.

وأكد خبراء أن ارتفاع سعر العملة الخضراء مقابل الجنيه قد رفع نسبة التضخم في مصر، مع عدم وجود خطط لسوق الصرف خلال الأيام القادمة للسيطرة على السوق السوداء التي تعمل على تداول العملات العربية والأجنبية، رغم غلق كثير من شركات الصرافة.

ولم يثمر غلق شركات الصرافة إلا سوى مزيد من الارتفاع في قيمة الدولار، وليس التحكم في سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة، أكد مستوردون أن محلات الصاغة أصبحت تقوم بوظيفة شركات الصرافة من التعامل في الدولار مع تداول العملات العربية والأجنبية، وكذلك تداول الفوركس.

ومازال سعر العملة الخضراء في السوق السوداء المصرية مقابل الجنيه يواجه العديد من التغيرات، مع قرب وصول مساعدات مالية بالدولار الأمريكي من صندوق النقد الدولي، لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، ويحاول العملاء الحصول على الدولار اليوم من الأسواق الموازية، رغم الندرة الظاهرية، وذلك لكي يقوموا بتلبية الاحتياجات اليومية.
سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء اليوم الأربعاء 21/9/2016

وصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مصر مقابل الجنيه إلى 12.65 جنيه للشراء مقابل 12.85 جنيه للبيع، بعد قرار الحكومة بالتوقف عن الاستيراد العشوائي، ووجود ندرة في المعروض من الدولار، مما أدى إلى غموض سعر الدولار اليوم في مصر بيع وشراء، حيث يسمح البنك المركزي لشركات الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فقط عن السعر الرسمي للبنوك.

سعر الدولار اليوم في البنوك

وفي البنوك المصرية استقر السعر الرسمي للدولار عند 8.85 جنيه للشراء و8.88 للبيع، حيث يتنازل الفرد عن ما يمتلكه من العملات الأجنبية لصالح البنك، مقابل الحصول على شهادات عائد 15% السنوية، ويهدف هذا القرار توفير عملة صعبة للبلاد من اجل السيطرة على أسعار العملات في السوق السوداء، خاصة مع ظهور سوق تداول الفوركس.

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