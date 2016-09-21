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مباحث القاهرة تضبط 5 عاملين بأكشاك أثناء بيع كروت الشحن بأزيد من قيمتها

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مباحث القاهرة تضبط 5 عاملين بأكشاك أثناء بيع كروت الشحن بأزيد من قيمتها مباحث القاهرة تضبط 5 عاملين بأكشاك أثناء بيع كروت الشحن بأزيد من قيمتها

>كتب إبراهيم أحمد

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات أمنية موسعة، استهدفت مكافحة كافة صور محاولة عدد من التجار الجشعين زيادة السلع عن السعر الرسمى، واستهدفت محال بيع كروت شحن الهواتف المحمولة لضبط المخالفين، لإحكام الرقابة على السلع والحد من زيادة أسعارها، وخاصة محلات ومنافذ بيع كروت الشحن لضبط المخالفين والحد من زيادة الأسعار.

 

وأسفرت الحملات، التى قادها اللواء عبد العزيز خضر مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء هشام لطفى نائب مدير مباحث العاصمة، بإشراف اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، عن ضبط 5 بائعين متلبسين أثناء بيعهم كروت الشحن بأسعار أزيد من سعرها الرسمى.

 

وشملت الحملات ضبط "ص.ج.ع" 45 سنة، عامل بكشك كائن بالمعادى، أثناء قيامه ببيع كروت شحن الهواتف المحمولة بأزيد من الأسعار المقررة وضبط بحوزته 244 كارت شحن مختلف الفئات، وضبط "م.ح.ج" 30 سنة، بائع بكشك، أثناء قيامه ببيع كروت شحن الهواتف المحمولة بأزيد من الأسعار المقررة، وضبط بحوزته 147 كارت شحن مختلف الفئات.

 

كما تم ضبط "ى.ط.م" 28 سنة، بائع بكشك فى الأزبكية، أثناء قيامه ببيع كروت شحن الهواتف المحمولة بأزيد من الأسعار المقررة، وضبط بحوزته 145 كارت شحن مختلف الفئات، وضبط "م.ع.ز"، 34 سنة، عامل بكشك بمنطقة الخليفة، أثناء قيامه ببيع كروت شحن الهواتف المحمولة بأزيد من الأسعار المقررة، وضبط بحوزته 145 كارت شحن مختلف الفئات، وضبط "ك.ع.م" 28 سنة، بائع بكشك بالسيدة زينب، أثناء قيامه ببيع كروت شحن الهواتف المحمولة بأزيد من الأسعار المقررة، وضبط بحوزته 139 كارت شحن مختلف الفئات.


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