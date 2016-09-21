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"انقذ حياتك" حملة طبية تنطلق من مكتبة الإسكندرية للقضاء على فيروس سى

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"انقذ حياتك" حملة طبية تنطلق من مكتبة الإسكندرية للقضاء على فيروس سى "انقذ حياتك" حملة طبية تنطلق من مكتبة الإسكندرية للقضاء على فيروس سى

>الإسكندرية جاكلين منير

 تحت عنوان " تنتصر على فيروس سى 2020"، تشارك مكتبة الإسكندرية، اليوم الأربعاء 21 سبتمبر، فى احتفالية لإطلاق حملة "انقذ حياتك" التى تعد نتاجًا لأول تحالف مؤسسى بين أكبر مقدمى خدمات الرعاية الطبية والدوائية فى مصر.

يحضر احتفالية التدشين كل من الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية، واللواء رضا فرحات محافظ الإسكندرية، والدكتور سيف يشار حلمى؛ رئيس المبادرة، والمهندس تامر وجيه؛ رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، وعدد من الشخصيات الإعلامية ورجال الأعمال وأعضاء مجلس الشعب، حيث سيتم الكشف عن برامج العلاج وكيفية الاشتراك بها وطرق وأماكن تواجد وحدات الفحص والتشخيص والعلاج.

وتهدف الحملة للقضاء على فيروس سى، ومساعدة المواطنين على الاكتشاف المبكر للمرض وعلاجه بتكلفة مخفضة، والحصول على أعلى مستوى من الرعاية الطبية لتخفيف العبء عن موازنة الدولة، كما تهدف أيضًا لحل مشكلة قوائم الانتظار بالمستشفيات والمؤسسات الصحية فى مصر، من خلال برامج علاجية ميسرة تخدم كافة المواطنين، وبالتعاون مع الركائز الأساسية للعملية الصحية؛ من مراكز للتحاليل ومستشفيات ومنتجى الدواء، فضلًا عن قيادات القطاع الخاص الذين سيدعمون بدورهم حملة موسعة للوصول بالشركات والمؤسسات الخاصة لأن تكون خالية من فيروس سى.


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