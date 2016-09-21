لماذا غضب جمهور راشد الماجد من روتانا؟

عاش جمهور الفنان راشد الماجد خيبة أمل نتيجة عدم عرض حفلة السندباد التي أحياها في مركز دبي العالمي في يوليو الماضي، وكان الجمهور يترقب بث حفلة راشد على قنوات روتانا في عيد الأضحى المبارك أو خلال الإجازة، إلا أن ذلك لم يحدث، الأمر الذي دفع حسن طالب مدير أعمال الفنان راشد الماجد للرد على استفسارات الجمهور وتوضيح أسباب عدم العرض عبر حسابه في "تويتر"، حيث قال: "سوف نختار وقتاً مناسباً للجميع بعد الإجازات، وأساساً لم نعلن أن الحفلة ستعرض في العيد، وكل التقدير لردودكم حباً في راشد الماجد"، وأضاف: "التأخير الذي حصل بسبب ظروف راشد، والحمدلله هو في تحسن كبير، وكل تأخيره فيها خيرة إن شاء الله، والعرض بعد الإجازة بتوقيت مناسب إن شاء الله".

يذكر أن راشد عاد للغناء على المسرح بعد فترة غياب دامت 7 أعوام، وتعرض بعد الحفلة لكسر في إحدى قدميه، الأمر الذي ألزمه الجلوس على الكرسي المتحرك لمدة شهرين، ووسط تساؤلات الجماهير التي صبت جام غضبها، تلتزم الشركة المنظمة وصاحبة الحقوق الصمت، ولم تحدد موعد العرض حتى الآن.