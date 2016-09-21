براد بيت يخرج عن صمته.. كيف علّق على قرار طلاقه؟

خرج النجم العالمي براد بيت Brad Pitt عن صمته إزاء طلب زوجته الممثلة أنجلينا جولي Angelina Jolie الطلاق منه، وأوضح أن الخبر الذي أحدث ضجة إعلامية واسعة، صحيح وليس مجرد إشاعة.

وفي بيان نشرته صحيفة People الأمريكية، قال بيت: "أشعر بالحزن الشديد تجاه هذا، ولكن أكثر ما يهم الآن هو رفاه أطفالنا". وأضاف: "أطلب من الصحافة أن تمنحني المساحة التي أستحقها خلال هذه الفترة الصعبة".

أما Robert Offer محامي أنجلينا، فلفت في بيان له إلى أن النجمة لن تعلّق على الأمر في هذا الفترة، متمنياً على وسائل الإعلام منحها بعض الخصوصية في ظل الظروق الصعبة التي تمر بها.

وقال أحد المقربين من جولي وبيت: "الطلاق سبّب لنا صدمة كبيرة. أمضيا الكثير من الوقت منفصلين هذا العام، لكنه ما زال صدمة.. لقد احتفلوا مؤخراً بذكرى زواجهما".

يشار إلى أن أنجلينا جولي باشرت بمعاملات الطلاق من أجل "صحة عائلتها"، ونفى محاميها وجود شخص ثالث دخل حياة أحد النجمين، نافياً بذلك أن يكون للخيانة أي علاقة بقرار الإنفصال، كما قد يعتقد البعض.

ولفت إلى أن موكلته تطالب بحضانة الأطفال، بسبب خوفها عليهم من المعاملة السيئة التي أظهرها زوجها في الفترة الأخيرة، كما أنها لا لن تطالبه بنفقة مادية.