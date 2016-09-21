نهاية 12 عاماً من الحب والرومنسية.. إليكم أبرز محطات حياة "برانجلينا"

قصة حب أكثر ثنائيات هوليوود شهرة وشعبية انتهت.. طلاق أنجلينا جولي Angelina Jolie و براد بيت Brad Pitt هو ليس الأول في الوسط الفني العالمي ولن يكون الأخير بالتأكيد، لكن الضجة التي أثارها اليوم وسيحدثها خلال الفترة المقبلة بلا شك ستكون "منقطعة النظير".

وقع الخبر لم يكن عادياً على الجمهور الذي واكبهم منذ العام 2004 حتى اليوم، وعلاقة الحب التي جمعتهما 10 سنوات قبل الزواج لم يتوقع أحد أن تنتهي بهذه الطريقة البشعة.

النجمان اللذان تحولا مع الوقت إلى "مضرب مثل"، كما يقال، في الحب والرومنسية، كتبا نهايتهما بهذا القرار الصادم، الذي لا عودة عنه، كما هو واضح.

على مدى 12 عاماً.. إليكم أبرز محطات حياة "برانجلينا":

مايو 2000: براد بيت Brad Pitt كان متزوجاً من النجمة جينيفر أنيسون Jennifer Aniston، حين بدأ العمل مع أنجلينا جولي Angelina Jolie، في أول عمل مشترك لهما Mr. & Mrs. Smith. ومنذ ذلك الحين بدأت الشائعات تطاردهما.

يناير 2005: بعد زواج 4 سنوات، أصدر النجمان بيت وأنيستون بياناً أعلنا فيه انفصالهما.

مارس 2005: جينيفر أنيسون طلبت من براد بيت الطلاق، ورفضت منحه فرصة أخرى لإنقاذ زواجهما، لا سيما بعد أن أصبحت علاقته الرومنسية بأنجلينا جولي "حديث البلد".

أبريل 2005: علاقة براد بيت وجولي أصبحت علنية، وقد شوهدا معاً برفقة Madox، إبن أنجلينا بالتبني، خلال قضائهم عطلة رومنسية في كينيا.

مايو 2005: نفت أنجلينا في حديث لمجلة Marie Claire أن تكون علاقتها ببراد بيت بدأت خلال تصوير الفيلم، وأكدت أنها لا تسمح لنفسها الدخول في حياة رجل مرتبط.

أكتوبر 2005: طلاق براد بيت وجينيفر أنيستون أصبح رسمياً.

يناير 2006: أعلن بيت وجولي أنهما ينتظران طفلهما الأول، وباشر بيت بمعاملات تبني Maddox و Zahara.

مايو 2006: أنجبت جولي طفلها البيولوجي الأول من براد بيت، Shiloh Nouvel Jolie-Pitt، وباعت صوره بـ 7 ملايين دولار، وتبرعت بالمبلغ لصالح الجمعيات الخيرية

مارس 2007: تبنت الممثلة الطفل Pax Thien البالغ من العمر 3 سنوات، والذي ينحدر من أصول فييتنامية.

مايو 2008: أطلت جولي في مهرجان كان السينمائي إلى جانب براد، وأعلنت خلال السهرة أنها حامل من براد بتوأم.

يوليو 2008: إستقبل بيت وأنجلينا طفليهما Knox Leon و Vivienne Marcheline في إحدى مستشفيات مدينة نيس الفرنسية، وعرضا صورهما في بعض المجلات مقابل 14 مليون دولار، وكالعادة تبرعا بالمبلغ للجمعيات الإنسانية.

أكتوبر 2008: إعترفت جولي أنها وبيت وقعا في الحب خلال تصوير Mr. & Mrs. Smith.

سبتمبر 2011: صرّح الممثل الشهير أنه لم يكن سعيداً بزواجه من أنيستون، بل جولي هي المرأة الوحيدة التي شعر معها بالإكتفاء.

يناير 2012: كشف الممثلان العالميان أن أطفالهما يشجعانهما دوماً على الزواج.

أبريل 2012: أعلن بيت وجولي خطوبتهما بشكل رسمي.

فبراير 2013: خضعت أنجلينا لعملية جراحية إستأصلت خلالها الثدي، بعد تزايد احتمال إصابتها بمرض السرطان، الذي أودى بحياة والدتها.

يوليو 2014: للمرة الأولى منذ Mr. & Mrs. Smith، شارك النجمان ببطولة فيلم مشترك يحمل إسم By The Sea، وهو من كتابة وإخراج جولي.

أغسطس 2014: تزوج براد بيت من أنجلينا جولي، وأقاما حفل زفاف سري في Chateau Miraval بفرنسا، وارتدت النجمة فستاناً أبيض بسيط جداً، مع طرحة زُينت برسمات أطفالها.

نوفمبر 2014: خلال وجودهما في أستراليا، شوهدا على شرفة الفندق وهما يتجادلان، وملامح العصبية واضحة عليهما.

مارس 2015: خضعت جولي لعملية استصال المبيضين وقناتي فالوب، خوفاً من أن تصاب بالسرطان.

يوليو 2016: شوهدا للمرة الأخيرة معاً، خلال تناولهما الغذاء والتسوق مع Knox و Vivienne، بمناسبة عيد ميلادهما الثامن.

سبتمبر 2016: جولي طلبت الطلاق من زوجها، وطالبت بحضانة الأطفال الـ 6.

هل يكون الطلاق آخر محطات جولي وبيت المشتركة.. أم أن مفاجأة ما ستحدث وتعيدهما إلى الواجهة كـ "ثنائي"؟

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