فيصل بن بندر يفتتح أبواب «قصر الحكم» للزوار بمناسبة اليوم الوطني.. الخميس

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، يفتح قصر الحكم أبوابه لسكان العاصمة وزوارها في النسخة الثانية من برنامج "جولة في قصر الحكم"، الذي تنظمه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، خلال الفترة من ٢١ إلى ٢٣ ذي الحجة ١٤٣٧هـ، الموافق ٢٢حتى ٢٤ سبتمبر ٢٠١٦، من الساعة الرابعة عصراً حتى العاشرة مساء، بمناسبة اليوم الوطني السادس والثمانين للمملكة العربية السعودية.

وسيتعرف الزوار والزائرات على أرجاء القصر وآلية العمل فيه، كما تشتمل الفعالية إقامة معرض (سلمان التاريخ) المتضمن لمجموعة من الصور التاريخية والنادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ أيـّده الله -، وعرضاً لعدد من الأفلام الوثائقية، حيث يستعرض الفيلم الأول سيرة سلمان الحزم والعزم، ومسيرته الحافلة بالإنجازات على جميع الأصعدة الإدارية والاجتماعية والثقافية والإنسانية، وعلى كافة المستويات المحلية منها والإقليمية والدولية.

ويستعرض الفيلم الثاني تحت عنوان "قصر الحكم.. رمز السلطة وعلامة المجد"؛ مكانة قصر الحكم وأهميته ودوره منذ تأسيس المملكة، كما يقدم صوراً من داخل القصر ووصفاً لمحتوياته وأركانه.

ويتناول فيلم (أمراء الرياض) صور وأسماء أمراء الرياض والفترات والتواريخ التي تولوا خلالها الإمارة، بينما يستعرض فيلم (البيعة) مراسم تقديم البيعة للملك وولي العهد منذ الملك عبدالعزيز ـ غفر الله له ـ حيث شهدت (قاعة البيعة) في القصر مبايعة الملك المؤسس ومعظم أبنائه الملوك من بعده، وأولياء العهد، كما شهد القصر بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد.

كما يعرض فيلم (مجلس الأمير)؛ مشاهد من استقبال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض للمراجعين الذين يرغبون في مقابلته شخصياً، حيث يقوم سموه في مجلسه الذي ينعقد يومياً بمقابلتهم شخصياً وتوجيه معاملاتهم حسب الحاجة.

وسيتجول الزوار داخل مكتب سمو أمير منطقة الرياض، ويتعرفون على آلية العمل في مكتب سموه، والإجراءات التي يتم من خلالها إنهاء معاملات المراجعين، كما سيشاهدون مكتب الملك في القصر والصالة الرئيسية الخاصة بالملك لاستقبال كبار الشخصيات، والمجالس الملحقة والصالة الرئيسية المخصصة للضيافة.

كما وفرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ضمن فعاليات البرنامج قاعة مخصصة للأطفال، تقدم عددا من البرامج والأركان المتنوعة الموجهة للطفل؛ لإبراز المناسبة وأهميتها، تحت إشراف عدد من المتخصصين.