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أمير الرياض يشرف حفل تكريم الرئيس السابق لديوان المراقبة العامة

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أمير الرياض يشرف حفل تكريم الرئيس السابق لديوان المراقبة العامة أمير الرياض يشرف حفل تكريم الرئيس السابق لديوان المراقبة العامة

شرف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء امس حفل التكريم الذي نظمه ديوان المراقبة العامة لرئيسه السابق أسامة بن جعفر فقيه وذلك بقصر الثقافة بحي السفارات.

وقال سموه في تصريح صحافي "هذا المساء له طابع خاص، وله لون وطعم ورائحة زكية في كل أسطرها وعناوينها، لأننا نحتفي برجل قدم لهذه البلاد خدمة على مدار خمسة عقود لم يكل ولم يمل وعاصر كثيرا من ولاة الأمر الذين تعاقبوا على هذه البلاد فعمله مشهود ومقدر، وواضح للعيان ومشهود، فهو الأحرص والمتابع لحفظ المال العام وتوجيه الجهات بأسلوب حسن نحو كيفية الصرف والتعامل مع النواحي المالية لتخرج المعطيات منضبطة، فله الخبرة والدور الكبير فأصبح مدرسة كاملة في هذا المجال".

وقدم سموه شكره لأسامة فقيه على كل ما قدم من مواقف حكيمة وإيضاحات سهلة للوصول إلى التكامل في العمل، مشيراً سموه إلى تقدير ولاة الأمر منذ عهد الملك عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – للإنسان الذي يقدم عطاءته ويحسن لبلده. من جانبه بين رئيس ديوان المراقبة العامة د. حسام بن عبدالمحسن العنقري، أن هذا الحفل يجسد ما يحمله منسوبو ديوان المراقبة العامة من تقدير لأسامة فقيه خلال فترة رئاسته 13 عاما التي شهدت العديد من النجاحات والنقلات النوعية على مسار استراتيجي بتعزيز التعاون مع الجهات حكومية. بدوره قال أسامة بن جعفر فقيه، فضلاً عن شرف الانتماء لهذه البلاد المباركة حظيت بشرف خدمتها وثقة غالية من ولاة الأمر في ظل رعاية ودعم كريم أعانتني بعد توفيق الله عز وجل على أداء واجبي وتحمل المسؤولية بكل إخلاص وتجرد، راجياً من الله التوفيق، ونيل أجر المجتهد إن أصاب أو أخطأ".

حضر الحفل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات د. محمد بن إبراهيم السويل.

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