بعد انقطاع المياه منذ شهر..أهالى قرية بالغربية:"والله بنشرب مية المجارى"

تعانى قرية جناج إحدى قرى مركز بسيون بمحافظة الغربية، والتى يسكنها ما يقرب من 60 ألف نسمة من انقطاع مياه الشرب منذ ما يقرب من شهر، الأمر الذى دفع الأهالى للشرب من الطلمبات ومياه المجارى، بالإضافة إلى سوء حالة الصرف الصحى بالشوارع الداخلية مع انعدام الخدمات.

وقال عبد النبى الفوال، أحد أهالى القرية: نعانى معاناة كبيرة من انقطاع مياه الشرب منذ ما يقرب من شهر، ولحاجتنا للمياه خاصة اضطررنا للجوء لمياه الطلمبات "الارتوازى" رغم سوء حالتها .

وأضاف على فتحى منصور إمام وخطيب، أن القرية تعانى من انقطاع مياه الشرب باستمرار، والتى لا تصل إلينا منذ فترة طويلة ونضطر من اللجوء إلى المياه الارتوازية من الطلمبات وشراء المياه المعدنية، ورغم قيامنا بإرسال أكثر من شكوى واستغاثات لمحافظ الغربية والمسئولين عن شركة المياه، ولكن لا أحد يستجيب لنا، حتى أعضاء مجلس الشعب لم يقوموا بفعل أى شىء.

وأكد مصطفى الشال، أحد أبناء القرية، أننا نعانى من انقطاع مياه الشرب منذ أكثر من 20 يوماً وحتى هذه اللحظة، حيث نضطر للسير لمسافة طويلة للحصول على المياه من الطلمبات، وتقوم زوجاتنا بتنقية المياه من الشوائب ليلاً حتى تكون صالحة للاستعمال.

وأشار عبد الأول فتحى، بقوله: "والله البلد عطشانة ومش لاقيين نشرب" والصرف الصحى رغم دخوله القرية فى خطة الصرف، إلا أن الحكومة لم تفعل أى شىء ومشروع الصرف متوقف حتى الآن.

وقال محمد البديوى من أهل القرية: "إحنا شربنا من مياه المجارى فى معظم الأوقات" نظراً لانقطاع مياه الشرب .

وأكدت ونيسة أبو اليزيد، أن مياه الشرب منقطعة ونعتمد على مياه لا تصلح فى الشرب والطبخ، وولادنا هيموتوا بسبب سوء المياه.