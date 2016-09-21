الحماية المدنية: السيطرة على حريقين نشبا بمصنعين بالـ10 من رمضان والخانكة

أكد اللواء مجدى الشلقانى مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للحماية المدنية السيطرة على الحريق الذى نشب فى مصنع للزجاج بالعاشر من رمضان وكذلك الحريق الذى اندلع فى مصنع للتند بمنطقة الخانكة .

وأوضح اللواء مجدى الشلقانى، أنه كان قد تبلغ لغرف عمليات الحماية المدنية بنشوب حريق فى مصنعين أحدهما بمدينة العاشر من رمضان والأخر بمنطقة الخانكة .

وأضاف أنه تم الدفع بنحو ١٤ سيارة إطفاء مزودة بأحدث التجهيزات للتعامل الفورى مع حريق مصنع الزجاج بمدينة العاشر من رمضان والحيلولة دون امتداد ألسنة اللهب إلى المصانع المجاورة ، كما تم الدفع بأكثر من ٦ سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع التند بالخانكة .

وأشار مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للحماية المدنية إلى أنه جار انتداب اللجان الفنية الأزمة لمعرفة وتحديد سبب الحريق بالمصنعين .