وزراء خارجية دول مجلس التعاون يعقدون اجتماعا مع وزير الخارجية البريطانى

عقد وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون الخليجي، اجتماعا برئاسة وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير، مع وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون أمس الثلاثاء فى مدينة نيويورك، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى ، والأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق.

وتم خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون والصداقة بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها وتنميتها فى شتى المجالات، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الوزراء أهمية تعزيز العلاقات الخليجية البريطانية فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية بما يخدم مصالحهما المشتركة، ويعكس العلاقات التاريخية الوطيدة بين الجانبين.