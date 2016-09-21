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"التعليم العالى" يؤكد إعلان نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة بحد أقصى غدًا

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"التعليم العالى" يؤكد إعلان نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة بحد أقصى غدًا "التعليم العالى" يؤكد إعلان نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة بحد أقصى غدًا

>كتب وائل ربيعى

أكد سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أنه من المقرر إعلان نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بحد أقصى غدًا الخميس.

 

وأضاف عطا، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة العليا للتنسيق راجعت نتيجة طلاب الشهادات المعادلة خلال اجتماعها الأخير، الذى عقد بوزارة التعليم العالى، مشيرًا إلى أنه تم إعلان نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة من التنسيق والشهادات الفنية أمس الثلاثاء.

 

وتابع رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن مكتب التنسيق ينهى تنسيق العام الحالى بإعلان الشهادات العربية والأجنبية، وذلك قبل بدء الدراسة بالجامعات، المقرر لها يوم السبت المقبل.


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