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ولي العهد يستعرض العلاقات الثنائية مع الرئيس الفرنسي

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في مقر الأمم المتحدة أمس فخامة الرئيس فرانسوا هولاند رئيس الجمهورية الفرنسية، وذلك على هامش أعمال الدورة السنوية 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وفرنسا والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها في المجالات كافة، خاصة فيما يتعلق بالتعاون المشترك لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب.

كما جرى خلال اللقاء بحث آخر تطورات الأوضاع في منطقة الشـرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها وموقف البلدين الصديقين منها.

حضر اللقاء صاحب السمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، والوفد الرسمي المرافق لسمو ولي العهد.

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ولي العهد مصافحاً رئيس فرنسا (واس)

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جانب من المباحثات (واس)

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