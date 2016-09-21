الأمير محمد بن نايف يبحث الأمور ذات الاهتمام المشترك مع رئيس وزراء أستراليا

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس وفد المملكة في أعمال الدورة السنوية الـ(71) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس دولة رئيس وزراء أستراليا مالكولم ترنبول. وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة السنوية الـ(71)، بالإضافة إلى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء صاحب السمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير.

ولي العهد مترئساً الوفد السعودي في المباحثات (واس)

جانب من اللقاء بين الجانبين (واس)