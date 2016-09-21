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ولي العهد يترأس وفد المملكة إلى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

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وفد المملكة في الاجتماع (واس)

بدأت أمس أعمال الدورة السنوية الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية، بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووفود ممثلين عن الدول الأعضاء بالجمعية.

ورأس وفد المملكة العربية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. ولدى وصول سمو ولي العهد مقر الأمم المتحدة كان في استقباله معالي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وبعد اكتمال وصول رؤساء الدول والوفود التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة. ثم بدأت أعمال الاجتماع بكلمة لرئيس الجمعية العامة للدورة 71 بيتر تومسون.

حضر بدء أعمال الدورة السنوية الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة صاحب السمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي.

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ولي العهد خلال حضوره الجلسة (واس)

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