الوفد الإعلامي المرافق لولي العهد يعقد جلسة حوار مع المعلمي

التقى مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي بمكتبه في نيويورك أمس الوفد الإعلامي المرافق لتغطية زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إلى الولايات المتحدة الأميركية لترؤس وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة السنوية الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وفي بداية اللقاء رحب المعلمي بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز بنيويورك وبالوفد الإعلامي الذي يضم رؤساء تحرير الصحف والكتاب والمثقفين مثمناً الدور الذي يقوم به الوفد المكلف بتغطية الزيارة والمشاركات في الأنشطة المصاحبة. كما استعرض تاريخ المملكة في الأمم المتحدة ودورها في الأنشطة التي تعقد, إضافة إلى شرح حول اجتماع الدورة الـ71 وموضوعات هذا العام وجلسات العمل التي ستعقد على هامش أعمال الدورة. وتناول اللقاء حواراً حول القضايا الرئيسية التي هي محل اهتمام المملكة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، كما جرى استعراض أحداث الملف السوري وتطوراتها، إلى جانب مناقشة القضية اليمنية وآخر التطورات حولها. عقب ذلك التقطت الصور التذكارية.

ثم التقى الوفد الإعلامي المرافق لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بقيادات المعارضة السورية برئاسة رئيس الهيئة العليا للمفاوضات السورية الدكتور رياض حجاب. وجرى خلال اللقاء تناول أبرز التطورات على الساحة السورية والأوضاع الأخيرة، كما جرى استعراض انتهاكات النظام وحلفائه بحق الشعب السوري. وتطرق الاجتماع إلى قرار الهيئة الأخير بتبني وثيقة عملية للانتقال السياسي، مشيراً إلى أن هذه الوثيقة تمثل رؤية شاملة لحل الأزمة السورية وتحقق التمثيل العادل للشعب السوري, مشيدين بدور المملكة العربية السعودية ووقوفها مع الشعب السوري.

كما التقى الوفد بمندوب اليمن في الأمم المتحدة خالد اليماني. وقـدم السفير اليماني خلال اللقاء عرضاً حول تاريخ الأزمة اليمنية منذ بدايتها وما هي أبرز المعوقات والصعوبات التي تواجههم في حل الأزمة. وثمن مندوب اليمن فى الأمم المتحدة خلال اللقاء دور المملكة ومواقفها التاريخية لنصرة الحكومة الشرعية والشعب اليمني، كما استعرض الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها المليشيات الانقلابية لجماعة الحوثي والمخلوع صالح.

السفير متحدثاً أثناء اللقاء (واس)

مندوب اليمن في حديثه مع الإعلاميين (واس)