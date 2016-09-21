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الأمين العام لمجلس التعاون يشارك في قمة الأمم المتحدة للاجئين والمهاجرين

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شارك الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في قمة الأمم المتحدة للاجئين والمهاجرين ، التي بدأت أعمالها أمس في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك بحضور زعماء وقادة ورؤساء حكومات وممثلين من دول العالم.

وفي بداية الجلسة ألقى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كلمة دعا فيها إلى تغيير المفهوم السائد عن اللاجئين والمهاجرين، مؤكدا أنه لا يجب أن ينظر إلى اللاجئين على أنهم عبء، بل على أنهم يوفرون امكانات كبيرة، إذا ما أطلقنا لهم العنان.

وشدد على أهمية وضع حقوق الإنسان لجميع اللاجئين والمهاجرين في قلب التزامات المجتمع الدولي. وتتناول أعمال القمة التحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين في العالم بما يصاحبها من انتهاكات إنسانية من جانب المتاجرين بالبشر ، وضمان توفير الحماية وتقديم المساعدة لضحايا الاتجار بالبشر والتهريب التعسفي خلال هذه التحركات الكبيرة ، وتعزيز احترام القانون الدولي والمعايير والأطر الدولية المتعلقة بهذا الشأن.

إلى ذلك، اجتمع الزياني مع نائب رئيس الوزراء بجمهورية سلوفينيا وزير خارجية كارل أرجافيك، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين مجلس التعاون وجمهورية سلوفينيا في مختلف المجالات، بالإضافة الى تطورات الأوضاع الاقليمية. حضر الاجتماع الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق والوفد المرافق لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية السلوفييني.

كما اجتمع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك ، مع وزير خارجية نيوزيلندا موراي مكولي ، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين مجلس التعاون ونيوزيلندا في مختلف المجالات، بالإضافة الى تطورات الأوضاع الاقليمية. حضر الاجتماع الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق ، والوفد المرافق للوزير النيوزيلندي. والتقى الأمين العام لمجلس التعاون بوزير خارجية مالطا الدكتور جورج فيللا وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين مجلس التعاون وجمهورية مالطا الصديقة في مختلف المجالات، بالإضافة الى تطورات الأوضاع الاقليمية، حضر الاجتماع الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق والوفد المرافق للوزير المالطي.

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