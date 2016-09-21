فتيات الحضانة يشاركن في الأعمال التطوعية

أنهت فتيات دار الحضانة الاجتماعية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض برنامجاً تعريفياً بمفهوم العمل الاجتماعي التطوعي وأهميته وأهدافه وأهم المؤسسات الخيرية العاملة فيه.

وأطلق البرنامج بزيارة الفتيات لقسم الأورام بمدينة الملك فهد الطبية والالتقاء بالمرضى المنومين فيه من الأطفال وتقديم الحلوى والهدايا لهم للتخفيف من معاناتهم ورسم الابتسامة على شفاههم.

وينظم عدة أنشطة تثقيفية وترفيهية لأطفال التوحد تحت شعار "لنتوحد معهم"؟، وشهدت تلك المبادرة تفاعلاً ملحوظاً من الفتيات ظهر جلياً من خلال ما قدمنه في هذه المشاركة، وكان آخر المبادرات زيارة لدار رعاية المسنات بالرياض تم خلالها تقديم الهدايا وتبادل الأحاديث الودية معهن بغرض إيصال مشاعر الحب والوفاء والمشاركة الاجتماعية.