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مركز النيل للإعلام ببنها ينظم حلقة نقاشية لاستعدادات العملية التعليمية

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مركز النيل للإعلام ببنها ينظم حلقة نقاشية لاستعدادات العملية التعليمية مركز النيل للإعلام ببنها ينظم حلقة نقاشية لاستعدادات العملية التعليمية

>القليوبية - حسن عفيفى

ينظم مركز النيل للإعلام ببنها التابع للهيئة العامة للاستعلامات اليوم الأربعاء، حلقة نقاشية حول الاستعدادات والتحديات التى تواجه العملية التعليمية بمحافظة القليوبية، استعدادا لبداية العام الدراسى الجديد والذى ينطلق يوم السبت القادم تحت رعاية اللواء عمرو عبد المنعم محافظ الإقليم.

صرح بذلك الدكتور رمضان عرفة مدير مركز النيل للإعلام، وأضاف أن الحلقة النقاشية يشارك فيها مديرو المدارس ومجلس الآباء والأمناء ومنظمات المجتمع المدنى، ويتحدث خلالها طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندسة أمل فوزى رئيس جمعية النهوض بالتعليم ومدير الجودة بهيئة الأبنية التعليمية ومحمد سعد زيان رئيس مجلس الأمناء والآباء ببنها وسوف تناقش الحلقة مدى جاهزية المدارس والإدارات التعليمية والمدرسين، إضافة إلى التعرف على أهم المشكلات التى تواجه انطلاق العام الدراسى ودور المجتمع المدنى فى النهوض بالعملية التعليمية.


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