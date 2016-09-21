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الرئيس المقدونى يدعو السيسى لزيارة بلاده مطلع العام المقبل

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الرئيس المقدونى يدعو السيسى لزيارة بلاده مطلع العام المقبل الرئيس المقدونى يدعو السيسى لزيارة بلاده مطلع العام المقبل

>بعثة نيويورك

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأربعاء، مع الرئيس المقدونى "جورجى إيفانوف" على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.

 

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس تناول خلال اللقاء علاقات التعاون والصداقة التى تربط بين البلدين، مشيراً إلى أهمية متابعة نتائج زيارة الرئيس المقدونى الناجحة للقاهرة فى مارس الماضى، والتى أعطت دفعة قوية للعلاقات الثنائية.

 

وأشار الرئيس، إلى أهمية العمل على تعزيز العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة، ولاسيما على الصعيد الاقتصادى، فضلاً عن التعاون فى مجال الزراعة.

 

وأضاف المُتحدث الرسمى، أن الرئيس المقدونى أشاد من جانبه بالتطور الذى تشهده العلاقات الثنائية خلال الفترة الماضية، مؤكداً وجود إمكانات كبيرة لمواصلة تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين فى مختلف المجالات.

 

وأكد الرئيس المقدونى ثقل الإقليمى ودورها المحورى بالمنطقة باعتبارها دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، كما وجه  "جورجى إيفانوف" الدعوة للرئيس السيسى لزيارة بلاده خلال مطلع العام المقبل. 

 

وتم خلال اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين فى مختلف المجالات، بما فى ذلك الاهتمام بالتبادل الثقافى والشبابى. كما تم التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.   


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