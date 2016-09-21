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رئيس وزراء رومانيا للسيسى: نتطلع لتعزيز التعاون مع مصر على جميع الأصعدة

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رئيس وزراء رومانيا للسيسى: نتطلع لتعزيز التعاون مع مصر على جميع الأصعدة رئيس وزراء رومانيا للسيسى: نتطلع لتعزيز التعاون مع مصر على جميع الأصعدة

>بعثة نيويورك :يوسف أيوب - محمد الجالى - عمر الأيوبي - أسماء مصطفى - رامى ناجى - إيمان حنا -تصوير : عصام الشامى

التقى الرئيس عبد الفتاح ، اليوم الأربعاء، مع رئيس وزراء رومانيا "داسيان سيولوس"، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.

 

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب عن تقديره لموقف رومانيا الثابت بدعم التحولات الديمقراطية فى ، سواء فى الإطار الثنائى أو داخل الاتحاد الأوروبى.

 

وأشار الرئيس إلى اهتمام مصر بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع رومانيا، أخذاً فى الاعتبار ما يتوفر لدى البلدين من إمكانات كبيرة، مؤكداً أهمية الإعداد الجيد لاجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة التى ستعقد بين البلدين فى أبريل 2017.

 

وأضاف المتحدث الرسمى، أن رئيس وزراء رومانيا أكد من جانبه متانة العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى تطلع بلاده لتعزيز التعاون الثنائى مع مصر على جميع الأصعدة.

 

وأشار إلى الاهتمام الذى توليه الشركات الرومانية للعمل فى مصر والاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة.

 

كما ثمن "داسيان سيولوس" الدور المحورى الذى تقوم به مصر بالشرق الأوسط، فضلاً عن  جهودها فى إطار مكافحة الإرهاب والتطرف، مشيراً إلى حرص بلاده على التشاور والتنسيق مع مصر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.  

 

وتم خلال اللقاء مناقشة سُبل تعزيز التعاون الثنائى فى عدد من المجالات، ولاسيما مجال الزراعة الذى تتميز به رومانيا، فضلاً عن التشاور حول عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية التى يهتم بها البلدان.


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