ضبط 244 عبوة ألبان منتهية الصلاحية وإزالة 551 حالة إشغالات بكفر الشيخ

تمكنت مديرية أمن كفر الشيخ برئاسة اللواء سامح مسلم مدير أمن كفر الشيخ، واللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية من ضبط ٣٩ قضية متنوعة ما بين غش تجارى، ضبط فيها "٢٤٤ عبوة ألبان منتهية الصلاحية"،و٢٦٠عبوة عصائر منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الأدمى، وتجميع ٣٥ إسطوانة غاز ، وامتناع عن بيع ١٥كارت شحن ، وبيع ٢٠ كارت بأزيد من التسعيرة .

كما تمكنت الحملة من إزالة ٥٥١ حالة إشغالات، وتحرير ١٥ محضرا لعدم توافر اشتراطات الوقاية ضد أخطار الحريق بالمحلات التجارية، وإزالة 26 حالة تعد على الأراضى الزراعية، وعلى أملاك الدولة، وملاك هيئة الأوقاف، وحماية النيل.