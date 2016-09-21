تقرير في الجول - ثلاثي برشلونة ضد ثلاثي أتليتكو .. من يتفوق؟

تتجه أنظار عشاق كرة القدم والليجا الإسبانية إلى ملعب "كامب نو" مساء الأربعاء، حيث يلتقي برشلونة مع أتليتكو مدريد ضمن مباريات الجولة الخامسة من الليجا.

العديد من الأسلحة، خاصة الهجومية، التي يعتمد عليها الفريقان في هذه المواجهة يجب أن تكون مُستعدة.

فبرشلونة تمتلك الثلاثي، ليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار، الذين يبدأون الموسم بكل قوة وبقُدرات تهديفية مُعتادة خلال الموسمين الأخيرين.

أتليتكو مدريد كذلك يمتلك أسلحة هجومية مُميزة. فأنطوان جريزمان أنهى الموسم الماضي بشكل مميز وقدّم عروضًا قويًا في بطولة أمم أوروبا مع منتخب فرنسا، كما يبدأ هذا الموسم بشكل قوي.

بجانب جريزمان الذي لعب مُسبقًا بألوان ريال سوسيداد، يتواجد المخضرم فيرناندو توريس، والذي يمتلك رصيدًا قويًا ضد برشلونة بقمصان عدة أندية كذلك.

وكذلك دعّم أتليتكو هجومه هذا الموسم بالفرنسي كيفن جاميرو قادمًا من إشبيلية، كما يتواجد البلجيكي يانيك كاراسكو ضمن الحلول.

لو افترضنا مقارنة بين ثلاثي برشلونة (ميسي وسواريز ونيمار) وثلاثي أتليتكو مدريد (جريزمان وتوريس وجاميرو).. من يتفوق؟

1- هذا الموسم

لُعبت حتى الآن 4 جولات ضمن هذا الموسم في الليجا، سجل خلالها سواريز وميسي 4 أهداف لكُل منهما، بالإضافة إلى هدف وحيد لنيمار الذي غاب عن أول جولتين. ليُصبح مجموع أهداف الثلاثي 9 أهداف.

في المُقابل، يُعادل جريزمان رقم سواريز وميسي بتسجيله 4 أهداف كذلك في صدارة هدافي الليجا، بينما سجل "النينو" هدفين ومثلهما لـ "جاميرو"، ليُصبح مجموع أهداف ثلاثي أتليتكو مدريد هذا الموسم حتى الآن 8 أهداف.

نجد تفوقًا طفيفًا لبرشلونة.

2- وجهًا لوجه

لن تعتمد هذه الإحصائية على أهداف أي من الثلاثي في مواجهة بين برشلونة وأتليتكو مدريد فقط، فبعض اللاعبين لعبوا لأندية سابقة وسجلوا في شباك أحد ناديي مواجهة الغد مُسبقًا.

بالنظر إلى MSN، نجد لويس سواريز قد سجل بقميص برشلونة ضد أتليتكو مدريد 4 مرات، بالإضافة إلى هدف في مباراة ودية حين كان لاعبًا في صفوف أياكس أمستردام. المجموع 5 أهداف.

ليونيل ميسي بالتأكيد سيكون صاحب غزارة تهديفية في تلك الإحصائية بما أنه يلعب مع برشلونة منذ 2007. حيث سجل 23 هدفًا ضد أتليتكو مدريد، ويُعتبر الأرجنتيني هداف مواجهات الفريقين.

البرازيلي نيمار يمتلك حصيلة تهديفية جيدة ضد أتليتكو مدريد كذلك خلال المواسم الثلاثة الأخيرة، حيث سجل 6 أهداف في شباك رجال "سيميوني".

ليُصبح مجموع أهداف ثلاثي برشلونة ضد أتليتكو مدريد 34 هدفًا.

أما بالنظر في أرقام ثُلاثي أتليتكو مدريد، نجد جريزمان قد سجل في شباك برشلونة 5 أهداف. 3 منهم عندما كان بقميص ريال سوسيداد، وهدفان بقميص أتليتكو مدريد في المواجهة الأخيرة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

فيرناندو توريس هو الأكثر تهديفًا من ثلاثي أتليتكو مدريد في شباك برشلونة، حيث سجل 11 هدفًا. 10 منها بقميص أتليتكو مدريد سواء في الفترة الأولى له منذ عام 2003 حتى 2008 -والتي شهدت تألقًا كبيرًا له قبل الانتقال إلى البريمرليج-، أو في الفترة الثانية منذ عودته في الموسم الماضي.

أما الهدف الـ 11 له في شباك البلاوجرانا فكان بقميص تشيلسي في عام 2012 على ملعب "كامب نو" في إياب نصف نهائي دوري الأبطال. وكان هدف ضمان تأهل البلوز للنهائي ومن ثم التمهيد بالفوز باللقب الأوروبي الأول في تاريخ النادي.

الفرنسي الآخر "جاميرو" هو الأقل تهديفًا في شباك برشلونة من ثلاثي أتليتكو. حيث سجل في مناسبتين حين كان لاعبًا في صفوف إشبيلية الموسم الماضي.

ليُصبح مجموع أهداف ثلاثي أتليتكو مدريد ضد برشلونة 18 هدفًا.

هذا التفوق الكبير تهديفيًا لثلاثي برشلونة ضد ثلاثي أتليتكو مدريد صنعه بلا شك الغزارة التهديفية لـ "ميسي" هداف مواجهات الفريقين تاريخيًا.

بشكل عام، تبقى الأرقام مُجرد أرقام في مواجهة القمة. فهدف واحد لأي الفريقين قد يحسم المواجهة ويجعل الجمهور الفائز سعيدًا.