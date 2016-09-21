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"الأعلى للجامعات": استقبال 2.5 مليون طالب خلال العام الدراسى الجديد

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"الأعلى للجامعات": استقبال 2.5 مليون طالب خلال العام الدراسى الجديد "الأعلى للجامعات": استقبال 2.5 مليون طالب خلال العام الدراسى الجديد

>كتب وائل ربيعى

أكد الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن عدد طلاب الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بلغ 2.5 مليون طالب وطالبة، مشيرًا إلى أن مجالس الجامعات تجتمع لوضع اللمسات الأخيرة قبل بداية العام الدراسى المحدد له يوم السبت المقبل.

 

وأضاف حاتم، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يعقد المجلس الأعلى للجامعات، جلسته الدورية يوم الخميس المقبل بمقر وزارة التعليم العالى والبحث العلمى؛ حيث يضع المجلس اللمسات النهائية لانطلاق العام الدراسى الجديد بالجامعات.

 

ويناقش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، شروط تسكين طلاب الجامعات بالمدن الجامعية، وتوزيع الطلبة على الكليات والجامعات المختلفة، مثلما تم خلال عمليات تنسيق القبول بالجامعات.

 

ومن المقرر أن يستعرض المجلس الأعلى للجامعات تقريرًا نهائيًا عن أعمال التنسيق بالمراحل المختلفة، وكذلك تنسيق الشهادات الفنية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية.


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