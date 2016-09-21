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السيسى ورئيس وزراء مالطا يؤكدان ضرورة تطوير التعاون الثنائى بين البلدين

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السيسى ورئيس وزراء مالطا يؤكدان ضرورة تطوير التعاون الثنائى بين البلدين السيسى ورئيس وزراء مالطا يؤكدان ضرورة تطوير التعاون الثنائى بين البلدين

>بعثة نيويورك

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس وزراء مالطا "جوزيف موسكات" على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد خلال اللقاء اعتزاز بعلاقات الصداقة المتميزة التي تربط بين البلدين، مشيداً بمواقف مالطا الداعمة لمصر التي تعبر عن فهم وإدراك حقيقى للتطورات التى شهدتها مصر خلال السنوات الماضية.

وشدد الرئيس على تطلع مصر لمواصلة التنسيق بين الجانبين لتطوير التعاون الثنائى على جميع الأصعدة، لاسيما المجال الاقتصادى، مؤكداً أهمية تكثيف الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين خلال الفترة القادمة.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن رئيس وزراء مالطا أعرب عن تقدير بلاده للعلاقات الوثيقة الممتدة التى تجمع بين البلدين، بالإضافة لدور مصر المحوري بمنطقتى الشرق الأوسط والبحر المتوسط.

كما أعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون مع مصر في كافة المجالات، فضلاً عن زيادة التنسيق بين البلدين خلال الفترة القادمة، لاسيما فى ضوء تولي بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى بدءاً من شهر يناير القادم.

وأوضح رئيس وزراء مالطا، أن بلاده ستحرص خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي على أن تحظى القضايا المرتبطة بدول البحر المتوسط بالأولوية اللازمة على أجندة الاتحاد الأوروبى، وهو ما سيستلزم تكثيف التشاور مع مصر بالنظر إلى ثقلها الاقليمى ودورها فى المنطقة.     

كما تم خلال اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين فى مختلف المجالات، والتشاور حول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تطورات الوضع في ليبيا.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق خلال الفترة القادمة حول مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. 

 


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