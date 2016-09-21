هذا ما ينتظرنا من عروض ميلان في أسبوع الموضة

ودَّعت مدينة لندن فعاليات وعروض أسبوع الموضة لتنتقل إلى محطتها التالية وهي عاصمة الموضة الإيطالية ميلان، وهناك تنتظرنا أجمل التصاميم والعروض لموسم ربيع وصيف 2016.

حيث سننتظر عرض غوتشي Gucci في أول أيام أسبوع ميلان، ثم عرض المصممة ألبيرتا فيريتي Alberta Ferretti، وعرض روبيرتو كفاليRoberto Cavalli في نفس اليوم، وفي اليوم التالي تعرض ماركة فندي Fendi وبرادا Prada مجموعتها، أما اليوم الثالث فتحتفل فيه ماركة فرساتشي Versace بعرض مجموعتها للصيف المقبل، على أن نودِّع عروض أسبوع ميلان للموضة بعرض ماركة دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana المنتظر.

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