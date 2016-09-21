أسامة هيكل: خطاب السيسى عكس صورة مصر الحقيقية أمام العالم

أشاد النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال هيكل، إن كلمة الرئيس تعتبر أهم الخطابات من وجهة نظره، مشيرا إلى أن الرئيس شمل فى كلمته أهم الموضوعات التى تمس المنطقة العربية والقارة الافريقية .

وأضاف رئيس لجنة الثقافة والإعلام فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن خطاب الرئيس عكس صورة مصر الحقيقة أمام العالم، مؤكدا أن أداءه كان مميزا وواضحا وصارما فى كلمته، مشيدا بدعوته لليونيسكو الاهتمام بالجانب الثقافى.

وأكد أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى عن القضية الفلسطينية كانت مفاجأة بالنسبة له، موضحا أن مصر تسترجع دورها فى عملية السلام بالمنطقة، متمنيا أن يستجيب الجانب الفلسطينى والاسرائيلى لدعوة الرئيس.