حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 21 سبتمبر

برج الحوت على الصعيد المهني:

الأزمة المالية التي واجهتها في الفترة الأخيرة يجب أن تلفت نظرك للأخطاء التي ترتكبها على الصعيد المهني سواء في إبرام التعاقدات أو في المطالبة بحقوقك المادية وطريقة التفاوض عليها لأنك تبذل مجهودًا كبيرًا من المفترض أن يجعلك تحظى بنقلة على الصعيد المادي أو المالي وهي غير متوفرة.

على الصعيد العاطفى:

العلاقات المتعددة هي السبب في أنك لا تشعر بالثقة في العلاقة الحالية رغم صدقها ورغم أهميتها بالنسبة لك، احرص على أن تتحلى بالصبر وأن تتعامل بحكمة مع العلاقة وأن تستعين بشخص موثوق يقدم لك المشورة اللازمة قبل اتخاذ أي قرار له علاقة بالصعيد العاطفي يجعلك نادمًا.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

حاول أن تشرب الماء بكثرة في الفترة القادمة لأن هذا هو مفتاح حل الكثير من المشاكل الصحية لديك خاصة المرتبطة بالجهاز الهضمي والكلى ولا تتجاهل هذه التفصيلة الصغيرة السهلة وربما يمكنك أن تواظب على شربه بكثافة إن استخدمت تطبيقات للهاتف مناسبة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

ستلقنك الحياة درسًا قاسيًا اليوم بسبب عدم احترامك لمشاعر الآخرين ولا آرائهم ومن المتوقع أن تتخطى الخسارة اليوم بسبب هذا التهاون في مشاعر الناس الخسائر المعنوية وتصل إلى خسائر مادية قاسية للغاية.