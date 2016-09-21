حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 21 سبتمبر

برج الحمل على الصعيد المهني:

يمكن أن يتسبب موقف واحد فقط فى العمل فى تحديد شكل علاقتك بالآخرين والزملاء فى العمل، لذلك من المهم أن تكون هذه الحقيقة فى رأسك طوال الوقت، ومن المهم أن تعرف أنك يجب أن تضع هذه الحدود من البداية ولا تتنازل عن معاملتك بطريقة محترمة وجيدة لأنك شخص جيد فى الحقيقة.

على الصعيد العاطفي:

تواجه الكثير من المشاكل على الصعيد العاطفى بسبب حساسيتك الشديدة التى بدأت تزعج شريكك فحاول أن تتخلص من حساسيتك بعض الشيء وتضع الافتراضات الجيدة فى المقدمة وتقدم حسن النية لأن هذا الشخص يحبك فعلاً ولا يريد أن يتسبب فى إزعاجك أو إيذائك.

برج الحمل على الصعيد الصحي:

ما تعانيه من شعور مستمر بالكسل وعدم القدرة على النهوض من سريرك سببه صحى ولكن سببه نفسى أيضًا بنفس الدرجة ولذلك يجب أن تهتم بالتخفيف عن نفسك وأن تسترخى وتقلل شعورك بالتوتر والانزعاج.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

انت السبب فى الكثير من المشاكل التى تقع فيها اليوم لأنك تتصرف بتسرع ودون حكمة وتفقد بسبب غضبك الجامح الكثير من نقاط القوة التى يمكن أن تجعلك تنتصر يومًا ما.