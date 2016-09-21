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حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 21 سبتمبر

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حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 21 سبتمبر حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 21 سبتمبر

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على الصعيد المهني:

ترتكب خطأ جسيمًا حين تتعامل مع زملائك في العمل بعنف ورعونة دون أية مراعاة لمشاعرهم ولا الاعتبار لمكانتهم، وهو ما يمكن أن يتسبب في تدميرك على الصعيد المهني إذا استمريت فيه، وخاصة اليوم فمن المتوقع أن تواجه بسبب طريقة تعاملك الجافة هذه عاصفة من المشاكل.

على الصعيد العاطفي:

من المهم أن تفرق بين الحب الحقيقي الذي يتميز بطاقة عطاء لا تنتهي أبدًا والحب المشروط المرتبط بالمصالح والمتعلق بفترة مؤقتة أو سبب مؤقت يمكن أن ينتهى، ولذلك يجب أن تعيد النظر في علاقة حبك الحالية وتفكر هل هي علاقة صادقة أم مشروطة وعلى هذا الأساس تفكر في طريقة تعاملك مع العلاقة.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

يجب أن تولي جهازك الهضمي بعض الاهتمام اليوم لأنه من المتوقع أن يسبب لك بعض المشاكل البسيطة القابلة للتصاعد والتطور إلى مشكلات كبيرة خاصة إذا كنت ممن يعانون مشاكل مزمنة مع القولون على سبيل المثال، وحاول أن تتناول طعاما صحيًا وتكثر من شرب الماء.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

استمتع بهذه الأيام الهادئة على الصعيد الاجتماعي والأسري وحاول أن تدرك هذه النعمة التي تعيشها قبل أن تأتي أيام أقل هدوئًا تجعلك تندم بشدة على فرص الاستمتاع والرخاء الضائعة.


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مصر 365

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