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حظك اليوم برج الثور الأربعاء 21 سبتمبر

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حظك اليوم برج الثور الأربعاء 21 سبتمبر حظك اليوم برج الثور الأربعاء 21 سبتمبر

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برج الثور على الصعيد المهني:

رغم انشغالك الكبير يدفعك حماسك إلى التطوع وقبول مهام إضافية فى عملك وهو ما يكسبك الكثير من المحبة لدى زملاء العمل الذين يقدرون لك هذا الموقف بشدة ويجعلك تتمتع بمكانة متميزة عند رؤسائك فى العمل اليوم وهذا الموقف النبيل ربما لا تدرك اليوم قيمته الكبيرة ولكنه سيكون مفتاحك للكثير من الفرص فى المستقبل.

على الصعيد العاطفي:

لا تحاول أن تتهرب من مشاكلك العاطفية بالتفكير فى شيئ آخر وقضاء الوقت فى العمل على سبيل المثال كطريقة للهروب فهذه الطريقة السلبية لن تحل شيئًا من مشاكل وعلى العكس ستجعلها تتفاقم فى حين أن كل ما يتطلبه الموقف هو محادثة واضحة وصريحة مع من تحب.

برج الثور على الصعيد الصحي:

حيويتك ونشاطك اليوم سببها النوم الجيد من حيث الكم والكيف أيضًا، وهو ما يكشف لك بوضوح أهمية هذا الطقس فى حياتك الذى كنت تهمله كثيرًا، حاول أن تحافظ على نفس جودة النوم فى الأيام المقبلة مع بعض التعديلات على أسلوب حياتك ليكون صحى أكثر.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

تعاملك الراقى والحنون مع المحيطين بك يكسبك مكانة متميزة فإياك أن تظن أبدًا أنه يسبب لك المشاكل أو يجعلك تبدو ضعيفًا وحافظ عليه فهو واحد من نقاط قوتك.    

 


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مصر 365

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