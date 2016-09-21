حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 21 سبتمبر

>كتبت : رانيا علوى
برج الميزان على الصعيد المهني:
الصعيد المهنى لمواليد برج الميزان يسير بخطي ممتازة لكن عليك ان تظل دائما متحمسا لإبراز مواهبك في مجال العمل لتظل دائما في المقدمة .
على الصعيد العاطفي:
لمواليد هذا البرج الصعيد العاطفى يحتاج للكثير من الاهتمام وذلك بعد وصول العلاقة لحالة من الارتباك و التوتر ، فعليك إلا تتعامل بأنانية مع شريكك ، فدعم العلاقة بهذه الفترة خطوة مهمة جدا .
برج الميزان على الصعيد الصحي:
لمواليد برج الميزان انت مهمل لحد كبير في حالتك الصحية ، فأتباع نظام غذائي متوازن هو الحل ، بالاضافة الي انه بالضرورة ان تشرب الماء بكميات كبيرة من اجل وصول بشرتك لأفضل حال .
توقعات علماء الفلك لبرج الميزان
يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان اليوم لا تقترض المال من اصدقائك و لكن فكر في خطة جيدة تلتزم بها في الماديات .
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