أخبار عاجلة

أحمد الراجحي : منجم السكري للذهب دعم الخزانة العامة للدولة بحوالي 161 مليون دولار -
ثلاثة انفجارات بالقرب من حافلة فريق بروسيا دورتموند لكرة القدم -
رئيس الوزراء اليوناني يقدم التعازى للسيسي هاتفيًا في ضحايا الكنيستين -
شكري لرئيس المحكمة الإفريقية: ندعم الرؤى الإفريقية بعيدًا عن التدخلات الخارجية -
فيديو| جمعة عن صفحة «تحت الأرض»: «فُجر.. ابعدوا عنها» -
عاجل “بالأسماء”.. انفجار عبوة ناسفة منذ قليل في عدد من الأطفال وحولت أجسادهم إلى أشلاء والداخلية تكشف التفاصيل -
ستاد مصر: انفجار قنبلة قرب حافلة فريق بروسيا دورتموند قبل مباراته أمام موناكو بدورى أبطال أوروبا -
ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع الاتحاد -
بث مباشر.. «يوفنتوس Vs برشلونة» بدوري أبطال أوروبا -
«MSN» يقود هجوم برشلونة لمواجهة يوفنتوس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 21 سبتمبر

Google+ Print
حظك اليوم برج القوس الأربعاء 21 سبتمبر حظك اليوم برج القوس الأربعاء 21 سبتمبر

>كتبت : رانيا علوى

برج القوس على الصعيد المهني:

 الصعيد المهنى لمواليد برج القوس متوتر لحد كبير هذه الفترة ، فلا تتردد ان تحاول جاهدا التخلص  من الطاقة السلبية التي تحيطك ، و ابذل مجهود كبير من أجل ابراز قدرتك علي الاضافة للمهام التي كلفت بها .

على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الصعيد العاطفى مستقر جدا ، فالرومانسية تسيطر علي علاقتك بشريكك الآن .

برج القوس على الصعيد الصحي:

لمواليد برج القوس الالتزام بالتدريبات الرياضية أفضل طريق للوصول لأفضل حال بالصعيد الصحي ، وعليك ان تبتعد تمام هذه الفترة عن الاطعمة المقلية و تتناول الفواكة الطازجة .

 

توقعات علماء الفلك لبرج القوس  

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس اليوم عليك ان تبدأ شيء جديد مثل دراسة ، او قراءة كتاب جديد.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى