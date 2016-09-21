حظك اليوم برج القوس الأربعاء 21 سبتمبر

>كتبت : رانيا علوى
برج القوس على الصعيد المهني:
الصعيد المهنى لمواليد برج القوس متوتر لحد كبير هذه الفترة ، فلا تتردد ان تحاول جاهدا التخلص من الطاقة السلبية التي تحيطك ، و ابذل مجهود كبير من أجل ابراز قدرتك علي الاضافة للمهام التي كلفت بها .
على الصعيد العاطفي:
لمواليد هذا البرج الصعيد العاطفى مستقر جدا ، فالرومانسية تسيطر علي علاقتك بشريكك الآن .
برج القوس على الصعيد الصحي:
لمواليد برج القوس الالتزام بالتدريبات الرياضية أفضل طريق للوصول لأفضل حال بالصعيد الصحي ، وعليك ان تبتعد تمام هذه الفترة عن الاطعمة المقلية و تتناول الفواكة الطازجة .
توقعات علماء الفلك لبرج القوس
يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس اليوم عليك ان تبدأ شيء جديد مثل دراسة ، او قراءة كتاب جديد.
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