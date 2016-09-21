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حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 21 سبتمبر

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حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 21 سبتمبر حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 21 سبتمبر

>كتبت : رانيا علوى

على الصعيد المهني:

 الصعيد المهنى لمواليد برج العقرب مستقر لحد كبير لدرجة انك اصبحت محل ثقة لكل من حولك و يستعينوا بآرائك دائما .

على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الصعيد العاطفى مهمل لحد كبير ، فرغم محاولات شريكك المتكررة لإرضائك إلا انك تخذله و تعامله بقسوة وهو ما سيجعله يتجاهل العلاقة بعد أن يفقد الأمل .

برج العقرب على الصعيد الصحي:

لمواليد برج العقرب انت تتمتع بصحة جيدة بشكل عام ، ولكن عليك الاهتمام بالالتزام بنظام غذائي يحتوي علي العديد من الفيتامينات حتي تظل في أفضل صحة .

 

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب  

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب اليوم ان هذه الفترة ستحمل لك الكثير من العروض الخاصة بمجال العمل وهو الامر الذي سيضعك في حيرة شديدة ، كونك في حاجة لاتخاذ قرار سريع رغم انك مستقر في حياتك المهنية .


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