أخبار عاجلة

أحمد الراجحي : منجم السكري للذهب دعم الخزانة العامة للدولة بحوالي 161 مليون دولار -
ثلاثة انفجارات بالقرب من حافلة فريق بروسيا دورتموند لكرة القدم -
رئيس الوزراء اليوناني يقدم التعازى للسيسي هاتفيًا في ضحايا الكنيستين -
شكري لرئيس المحكمة الإفريقية: ندعم الرؤى الإفريقية بعيدًا عن التدخلات الخارجية -
فيديو| جمعة عن صفحة «تحت الأرض»: «فُجر.. ابعدوا عنها» -
عاجل “بالأسماء”.. انفجار عبوة ناسفة منذ قليل في عدد من الأطفال وحولت أجسادهم إلى أشلاء والداخلية تكشف التفاصيل -
ستاد مصر: انفجار قنبلة قرب حافلة فريق بروسيا دورتموند قبل مباراته أمام موناكو بدورى أبطال أوروبا -
ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع الاتحاد -
بث مباشر.. «يوفنتوس Vs برشلونة» بدوري أبطال أوروبا -
«MSN» يقود هجوم برشلونة لمواجهة يوفنتوس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 21 سبتمبر

Google+ Print
حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 21 سبتمبر حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 21 سبتمبر

>كتبت : رانيا علوى

برج الجدى على الصعيد المهني:

 الصعيد المهنى لمواليد برج الجدى يسير بخطي رائعة ، فالاشادات من نصيبك هذه الفترة بالاضافة الي ان هناك مكافاة مالية في انتظارك .

على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الصعيد العاطفى جيد بنسبة كبيرة فالتفاهم هذه الفترو حل الكثير من المشاكل التي نشأت مؤخرا .

برج الجدى على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الجدى عليك أن تعمل جاهدا علي تحسين حالتك المزاجية ، فالسفر مع عدد من اصدقاءك المقربين هو الحل المثالي لحل مشكلتك .

 

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى  

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى اليوم  ستصلك عدد من الاخبار الجيدة من احدي افراد عائلتك ، فعليك ان تكون متفائلا .


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى