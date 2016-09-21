4 أطعمة تقاوم الالتهابات.. أشهرها البنجر والعنب

يمكن أن تسبب زيادة الالتهابات فى الجسم كثيرًا من الأضرار الخطيرة وقد تسبب بعض الأمراض منها الزهايمر والتهاب المفاصل والسرطان والسكرى وأمراض القلب وظهور علامات الشيخوخة وذلك وفقًا لما نشره موقع Eco Watch.

وهناك بعض الأطعمة التى تعزز إنتاج المواد المضادة للأكسدة وتقلل من الالتهابات فى الجسم وبالتالى تقوى جهاز المناعة ومنها:

1- البنجر

يحتوى البنجر على العديد من المواد المضادة للأكسدة القوية والمضادة للالتهابات كما أن البنجر يساعد على زيادة الطاقة فى الجسم وخفض ضغط الدم ويحتوى على نسبة عالية من النترات.

2- العنب

من أكثر الفواكه الغنية بالمواد المضادة للأكسدة ويقلل الالتهابات فى الجسم بشكل عام.

3- البروكلى

بالإضافة إلى احتوائه على مواد مضادة للأكسدة فإنه يزيل السموم من الجسم، فهو غنى بالمغذيات النباتية المضادة للالتهابات، وقد أظهرت الأبحاث قدرة البروكلى على تخفيف الحساسية بالجسم كما أنه يحتوى على كمية كبيرة من الأحماض الدهنية أوميجا 3، وهو المعروف بالمضاد للالتهابات.

4- الثوم

الثوم يساعد بشكل كبير على الحد من الالتهابات، ففى دراسة أجريت بواشنطن وجدوا أن الثوم له فاعلية وتأثير يزيد 100 مرة مقارنة بتناول المضادات الحيوية.