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صحتك من لسانك.. 6 علامات باللسان تدل على المرض

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صحتك من لسانك.. 6 علامات باللسان تدل على المرض صحتك من لسانك.. 6 علامات باللسان تدل على المرض

>كتبت نهى طارق

التذوق ليس المهمة الوحيدة للسان ولكن يمكن من خلال اللسان التعرف على الصحة العامة للجسم، فالدراسات تشير إلى أن الطب الصينى والغربى منذ فترة طويلة يشخص الأمراض من شكل ولون اللسان وذلك وفقًا لما نشره موقع Live Love Fruit.

 

وهناك بعض العلامات التى تظهر على اللسان والتى تشير على أن الجسم يعانى من مرض أو نقص فى عنصر غذائى.

1-   اللسان الشاحب

شحوب اللسان يمكن أن يكون بسبب ما يسمى بالتهاب اللسان الضمورى وعادة ما يحدث هذا بسبب نقص فيتامين B12 أو نقص الحديد فى الجسم

 

2-   اللسان الأبيض الجاف

اللسان الابيض الجاف هو علامة على الاصابة بمرض القلاع الفموى الناجم عن خميرة المبيضات، ويبدو وكأنه بقع بيضاء على اللسان ويمكن تخلص من هذه البقع من خلال الابتعاد عن .

 

3-   اللسان الاسود

هذا الأمر نادر الحدوث أو يكون نتيجة لاستخدام المضادات الحيوية فى الآونة الأخيرة ويتسبب هذا الأمر في رائحة الفم الكريهة وعلاج هذا الموضوع غسل الأسنان من مرتين الى 3 مرات يوميًا.

 

4-   ظهور بقع حمراء على اللسان

قد يظهر على اللسان بقع حمراء وحدودها بيضاء، وذلك يكون بسبب حساسية بسبب تناول الأطعمة الساخنة والتوابل والطعام المالح أو الأطعمة الحمضية.

 

5-اللسان المجعد

 

إذا ظهر على اللسان الشقوق وتصدعات عميقة قد يكون بسبب اضطراب المناعة.

 

6- حرقان الأسنان

حرقان الأسنان فى أغلب الأحيان يكون بسبب استخدام معجون أسنان خاطئ وتشير الدراسات إلى أن هذا يحدث في معظم الأحيان فى مرحلة ما بعد انقطاع الطمث فالنساء أكثر عرضة للتعرض لهذا الأمر أو قد يحدث هذا الأمر  بسبب وجود حساسية من بعض المكونات معجون الأسنان مثل كبريتات لوريل الصوديوم (SLS).


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