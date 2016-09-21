حبس ثلاثة أمناء شرطة لامتناعهم عن العمل وتحريض زملائهم

قررت نيابة كفر الشيخ الكلية، تحت إشراف المستشار محمد الزنفلى المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ، حبس ثلاثة أمناء شرطة من قوة تأمين الطرق، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لامتناعهم عن العمل، وتحريض آخرين للامتناع عن العمل.

كانت مديرية أمن كفر الشيخ قررت تحويل ثلاثة من أمناء الشرطة يعملون فى قطاعين من تأمين الطريق الدولى الساحلى، للنيابة العامة، لامتناعهم عن العمل وتحريض آخرين بالامتناع عن العمل.

وتعود أحداث الواقعة عندما كان الأمناء الثلاثة يعملون لمدة 12 ساعة، وتم منحهم راحة 24 ساعة، مما أثار غضبهم وامتنعوا عن العمل وحرضوا آخرين للامتناع عن العمل، وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.