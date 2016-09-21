أخبار عاجلة

أحمد الراجحي : منجم السكري للذهب دعم الخزانة العامة للدولة بحوالي 161 مليون دولار -
ثلاثة انفجارات بالقرب من حافلة فريق بروسيا دورتموند لكرة القدم -
رئيس الوزراء اليوناني يقدم التعازى للسيسي هاتفيًا في ضحايا الكنيستين -
شكري لرئيس المحكمة الإفريقية: ندعم الرؤى الإفريقية بعيدًا عن التدخلات الخارجية -
فيديو| جمعة عن صفحة «تحت الأرض»: «فُجر.. ابعدوا عنها» -
عاجل “بالأسماء”.. انفجار عبوة ناسفة منذ قليل في عدد من الأطفال وحولت أجسادهم إلى أشلاء والداخلية تكشف التفاصيل -
ستاد مصر: انفجار قنبلة قرب حافلة فريق بروسيا دورتموند قبل مباراته أمام موناكو بدورى أبطال أوروبا -
ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع الاتحاد -
بث مباشر.. «يوفنتوس Vs برشلونة» بدوري أبطال أوروبا -
«MSN» يقود هجوم برشلونة لمواجهة يوفنتوس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

السيسي لـ رئيس وزراء لبنان: نحرص على وحدة الشعب اللبنانى والحفاظ على أمنه

Google+ Print
السيسي لـ رئيس وزراء لبنان: نحرص على وحدة الشعب اللبنانى والحفاظ على أمنه السيسي لـ رئيس وزراء لبنان: نحرص على وحدة الشعب اللبنانى والحفاظ على أمنه

>بعثة نيويورك

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، مع رئيس الوزراء اللبنانى "تمام سلام"، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.

 

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد خلال اللقاء حرص على متابعة التطورات فى لبنان واهتمامها بالحفاظ على أمنه واستقراره، مؤكداً أهمية الحفاظ على وحدة الشعب اللبنانى ودعم مؤسسات الدولة اللبنانية.

 

وأعرب الرئيس عن أهمية مواصلة الجهود الرامية لتحقيق التوافق الوطنى اللازم لاختيار رئيس للجمهورية، بما يصب فى صالح الشعب اللبنانى ويسهم فى مضى البلاد قدمًا على طريق التقدم والاستقرار.

 

وأضاف المتحدث الرسمى، أن رئيس الوزراء اللبنانى أعرب من جانبه عن تقديره لمواقف مصر الداعمة للبنان، مشيداً بدور مصر المحورى على الساحة العربية وحرصها الدائم على تعزيز التضامن والتكاتف العربى، لاسيما فى ضوء التحديات المختلفة التى تواجه الأمة العربية فى الوقت الراهن.

 

واستعرض تمام سلام آخر المستجدات على الساحة اللبنانية والجهود التى يتم بذلها للتوفيق بين مختلف القوى السياسية اللبنانية، من أجل إعلاء المصلحة الوطنية وتحقيق الاستقرار السياسى وإنهاء حالة الفراغ الرئاسى، بما يسهم فى تحقيق آمال وطموحات الشعب اللبنانى نحو مستقبل أفضل.

 

وشهد اللقاء تباحثاً حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة التبادل التجارى، فضلاً عن تبادل وجهات النظر إزاء التطورات الإقليمية، وخاصة فى سوريا، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة الجهود الدولية الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية للأزمة فى سوريا، بما يحفظ وحدة أراضيها وسيادتها وسلامتها الإقليمية، ويصون مؤسساتها الوطنية ومُقدرات شعبها. كما تم التأكيد على ضرورة قيام المجتمع الدولى بتقديم المساعدة اللازمة لدول الجوار السورى، وعلى رأسها لبنان التى تستضيف أعدادًا كبيرة من النازحين السوريين.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: انفجار قنبلة قرب حافلة فريق بروسيا دورتموند قبل مباراته أمام موناكو بدورى أبطال أوروبا

ستاد مصر: انفجار قنبلة قرب حافلة فريق بروسيا دورتموند قبل مباراته أمام موناكو بدورى أبطال أوروبا

ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع الاتحاد

ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع الاتحاد

هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟

هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟

وزير الأوقاف يعلن فوز مصر بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

وزير الأوقاف يعلن فوز مصر بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم