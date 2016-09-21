السيسي لـ رئيس وزراء لبنان: نحرص على وحدة الشعب اللبنانى والحفاظ على أمنه

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، مع رئيس الوزراء اللبنانى "تمام سلام"، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد خلال اللقاء حرص مصر على متابعة التطورات فى لبنان واهتمامها بالحفاظ على أمنه واستقراره، مؤكداً أهمية الحفاظ على وحدة الشعب اللبنانى ودعم مؤسسات الدولة اللبنانية.

وأعرب الرئيس عن أهمية مواصلة الجهود الرامية لتحقيق التوافق الوطنى اللازم لاختيار رئيس للجمهورية، بما يصب فى صالح الشعب اللبنانى ويسهم فى مضى البلاد قدمًا على طريق التقدم والاستقرار.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن رئيس الوزراء اللبنانى أعرب من جانبه عن تقديره لمواقف مصر الداعمة للبنان، مشيداً بدور مصر المحورى على الساحة العربية وحرصها الدائم على تعزيز التضامن والتكاتف العربى، لاسيما فى ضوء التحديات المختلفة التى تواجه الأمة العربية فى الوقت الراهن.

واستعرض تمام سلام آخر المستجدات على الساحة اللبنانية والجهود التى يتم بذلها للتوفيق بين مختلف القوى السياسية اللبنانية، من أجل إعلاء المصلحة الوطنية وتحقيق الاستقرار السياسى وإنهاء حالة الفراغ الرئاسى، بما يسهم فى تحقيق آمال وطموحات الشعب اللبنانى نحو مستقبل أفضل.

وشهد اللقاء تباحثاً حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة التبادل التجارى، فضلاً عن تبادل وجهات النظر إزاء التطورات الإقليمية، وخاصة فى سوريا، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة الجهود الدولية الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية للأزمة فى سوريا، بما يحفظ وحدة أراضيها وسيادتها وسلامتها الإقليمية، ويصون مؤسساتها الوطنية ومُقدرات شعبها. كما تم التأكيد على ضرورة قيام المجتمع الدولى بتقديم المساعدة اللازمة لدول الجوار السورى، وعلى رأسها لبنان التى تستضيف أعدادًا كبيرة من النازحين السوريين.